Akalın'dan Tatlıses'e: İdo'yu askere gönder
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile birlikte askerlere destek için sınıra gelen sanatçılar arasında gerilim bitmiyor.
Geçtiğimiz günlerde Hatay'da Mehmetçik'i ziyaret eden ünlü isimler arasında yer almayan isimlerden Demet Akalın, sitemini sosyal medya hesabından dile getirmişti.
Dün 'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlanan Demet Akalın, "Beni arayan kimse olmadı. Hadi arayıp ulaşamadınız. Kocama ulaşsaydınız. Benim bütün işlerimle o ilgileniyor. Bu konuyla alakalı bana ulaşan olmadı" demişti.
Kızgınlığı geçmeyen Demet Akalın, bugün “Yusuf Yusuf'tan gelmedi" diyen İbrahim Tatlıses'e sert bir cevap verdi.
Twitter hesabından bir açıklama yapan Demet Akalın şunları yazdı:
Erkek kardeşim 2 Mayıs'ta askere gidiyor! Bana "Yusuf yusuf" diyen İbrahim Tatlıses!!! Yazık!!!! Siz de gönderin çocuklarınızı, hepiniz gönderin hadi bakalım!!!!
TRT
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