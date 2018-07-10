Akar: Yeni sistem hayırlı olsun!
Eski Genelkurmay Başkanı ve çiçeği burnunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni sisteme ilişkin yaptığı açıklamasında 'Yeni sistemimiz hayırlı uğurlu olsun' ifadesini kullandı.
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