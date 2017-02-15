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Akçakale Belediyesi kırsalda yolsuz mahalle bırakmıyor

Akçakale Belediyesi kırsalda yolsuz mahalle bırakmıyor.19621
  • Giriş : 15.02.2017 / 10:32:00

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçe Belediyesine bağlı ekipler kırsal mahallelerde başlatılan yol çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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Kırsalda hummalı bir çalışma yürüten Akçakale Belediyesi ekipleri, Öncül Mahallesi’ndeki çalışmalarını tamamladı. Planlı şekilde, mahalle mahalle ilerleyen ekipler, hemen ardından Ekinyazı Mahallesi’nde yol genişletme ve stabilize çalışmalarına başladı.

“BÜYÜK BİR DERTTEN KURTULUYORUZ”

Ekinyazı Mahalle Muhtarı İsmail Dağ, Akçakale Belediyesi’nin kendilerini büyük bir dertten kurtardığını söyledi. Kışın çamur yazın da yoğun toz nedeniyle büyük sıkıntı çektiklerini belirten Dağ, “Yollarımız yapılıyor. Artık bu sıkıntıları çekmeyeceğiz. Yollarımızda rahat rahat yürüyebileceğiz. Belediye Başkanımız Sayın Abdülhakim Ayhan ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun” dedi.

“EKİP CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR”

Akçakale Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İbrahim Guda ise, Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan’ın talimatları doğrultusunda kırsal mahallelerde gerçekleştirdikleri çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü kaydetti. Ekibin canla başla çalıştığını vurgulayan Guda, şunları söyledi:

“Öncül Mahallesi’nden sonra şimdi de Ekinyazı Mahallesi’ndeyiz. Muhtarımızın da anlattığı gibi mahalle sakinleri çamurdan dolayı yaya olarak yürüyemiyordu. Şu an itibarı ile mahallede ekiplerimiz tarafından hummalı bir çalışma yürütülüyor. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Çalışmaları en kısa sürede tamamlayıp, bizden hizmet bekleyen bir sonraki mahallemize geçmeyi hedefliyoruz.”

“BELEDİYE HİZMETİ HER NOKTAYA ULAŞACAK”

Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan da kırsal mahallelerde yolun en büyük ihtiyaçlar arasında geldiğine dikkat çekerek, “Belediyenin görevi vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, daha kaliteli yaşam sürmelerini sağlamak. Bunun için de ekiplerimizle birlikte yoğun gayret sarf ediyoruz. Akçakale Belediyesi olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç duyulan her noktaya hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Hedeflerinin merkez ya da kırsal mahalle ayrımı yapmadan ilçede yaşayan herkese eşit hizmet götürmek olduğunun altını çizen Ayhan, “Merkez mahallelerde yaşayan vatandaş hangi hizmeti alıyorsa, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaş da aynı hizmeti alacak” dedi.

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