Akçakale Belediyesi'nden cami ve taziye evlerine bakım
Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik alanında da önemli çalışmalara imza atan Akçakale Belediyesi, vatandaşların talebi üzerine, bazı mahallelerde cami ve taziye evlerinin eksiklerini giderdi.
Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan’ın talimatları ile harekete geçen belediye ekipleri, Öncül Mahallesi Çömlekçi Sokak’ta bulunan 1 No’lu Taziye Evi’nin iç-dış boyasını, yine Öncül Mahallesi Çömlekçi Sokak 2 No’lu Taziye Evi’nin kapı, pencere, iç-dış boyası ile mefruşatlarını tamamladı. Daha sonra Aksahrinç Mahallesi’ne geçen ekipler, burada da caminin boya ve mefruşat işlemleri ile cami lojmanının kapı, pencere ve iç- dış boya işlemlerini gerçekleştirdi.
Belediye ekipleri ayrıca; Büyüktokaç Mahallesi Camii iç-dış boya, Çobanlı Sokak Taziye Evi iç-dış boya ve mefruşatı, Erecek Mahallesi Camii iç-dış boya, Erecek Taziye Evi iç-dış boya ve mefruşatı ile Aslanlı Mahallesi’nde taziye evi iç-dış boya ve mefruşatlarını gerçekleştirerek, yeniden halkın hizmetine sundu.
“TÜM SIKINTILARIMIZ GİDERİLDİ”
Aksahrinç Mahalle Muhtarı Mehmet Büyükler, çalışmaların tüm mahalle sakinlerini memnun ettiğini belirterek, “Belediye Başkanımız Sayın Abdülhakim Ayhan’dan Allah razı olsun. Camimizin, lojmanımızın, taziye evimizin eksiklerini giderdi. Ayrıca, köy içi yollarımız ile köye ulaşım sağlanan ana yolumuz yapıldı. Tüm sıkıntılarımız giderildi” dedi.
“HER TÜRLÜ İHTİYAÇTA HALKIMIZIN YANINDAYIZ”
Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ise, ibadet edilen camilerin ve insanların acılarını yakınları ile paylaştıkları taziye evlerinin tertemiz olması gerektiğini belirterek, “Vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirerek, önce eksikleri tespit ettik. Daha sonra ekiplerimizi yönlendirip; cami, taziye evi ve lojman gibi mekânların boya ve mefruşat gibi eksiklerini tamamladık. Bizler her türlü ihtiyaçlarında halkımızın yanındayız, onların emrindeyiz” diye konuştu.
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