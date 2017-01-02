Akçakale'de okul kantinleri denetlendi
Şanlıurfa’nın Akçakale İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bulunan okulların kantinlerini denetledi.
Öğrencilerin sağlığını tehdit eden ürünlerin satışını engellemek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, Belediye Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, okulları tek tek dolaşarak kantinlerde incelemelerde bulundu. Genel temizlik ve sağlıklı gıda maddesi satışı konusunda yapılan denetimler sırasında; ürünlerin son tüketim tarihine, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına, çalıştırma ruhsatları bulunup bulunmadığına bakıldı. Denetimlerde ciddi bir sorunla karşılaşılmazken, işletme sahiplerine, kantinlerin mevzuata uygun çalıştırılması konusunda uyarılarda bulunuldu.
Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, daha güçlü, gelişmiş ve kalkınmış Türkiye hedefine ancak sağlıklı nesillerle ulaşılabileceğini belirtti. Gelecek nesillerin sağlıklı ve ülkesine faydalı bireyler olarak yetişmesi için belediye olarak üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını ifade eden Ayhan, kantin denetimlerinin de bu çalışmaların bir parçası olduğunu kaydetti. Ayhan, denetimlerin yıl boyunca devam edeceğini vurguladı.
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