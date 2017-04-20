Akçakale'de yağmur suyu biriken alanlar toprakla kapatıldı
İlçede önceki gün yağan şiddetli yağmur, özellikle Ohali mahallesini olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle çukurda kalan alanlarda su birikintileri oluştu. Bu birikintiler nedeniyle bir evi su basarken, bazı vatandaşlar da evlerine girmekte güçlük çekti.
Su baskınının haber verilmesi üzerine harekete geçen Akçakale Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Ohali mahallesinde çalışma başlattı. 7 kamyon ve 1 iş makinesi ile yürütülen çalışmalar sonunda, su baskınlarının tekrarlanmaması için su birikintilerinin üzeri toprakla kapatıldı.
Mahalle sakinlerinden Hamit Boru, su baskınından zarar gören evin yeğenine ait olduğunu belirterek, “Yağan şiddetli yağış sonrası çukurda kalan alanlarda su birikintileri oluştu. Bu birikintiler nedeniyle yeğenimin evini su bastı. Durumu belediye haber verdik. Sağ olsunlar hemen müdahale ettiler ve su birikintisinin üzerini kapattılar. Böylece ileride yaşanabilecek muhtemel su baskınlarını da önlemiş oldular. Belediye ekiplerimize ve Belediye Başkanımız Sayın Abdülhakim Ayhan’a yardımları için teşekkür ediyoruz” dedi.
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