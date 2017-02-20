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Akçakale’de yol çalışmaları sürüyor

Akçakale’de yol çalışmaları sürüyor.22968
  • Giriş : 20.02.2017 / 12:38:00

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçe Belediyesi, kırsalda yoğunlaştırdığı yol çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

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Akdiken Mahallesi’nde yol açma, yol genişletme ve sokak içi stabilize çalışmalarını tamamlayan Akçakale Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekibi, Büyüktokaç Mahallesi Çobanlar Sokak ile Berdi Sokak’ta stabilize ve dolgu çalışmalarına başladı. Çalışma kapsamında, sokak aralarının birbirleri ile bağlantısını sağlayan ana yollar da açılıyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, ilçenin her köşesine eşit hizmet götürme gayreti içerisinde olduklarını belirterek, “Merkez-kırsal mahalle ayrımı yapmadan çalışmalara devam ediyoruz. Kırsal mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin başında da yol geliyor. Mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirerek, bir çalışma planı hazırladık. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekibimiz bu plan doğrultusunda ilerliyor. Ekibimiz bir mahallenin eksiğini tamamlayıp diğerine geçiyor. İşler çok hızlı tempoda yürüyor. Yaptığımız çalışma ile kırsal mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımız hem çamurdan hem de tozdan kurtulmuş oluyor” dedi.

İlçe halkının memnuniyetinin kendilerini de memnun ettiğini belirten Ayhan, “Halkımız mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz. Çalışmalar, hava şartları müsaade ettiği sürece aksamadan devam edecek. Yolu olmayan mahalle kalmayacak” diye konuştu.  

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