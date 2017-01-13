Akçakale'ye PYD'ye karşı duvar önlemi
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi ile Suriye'nin Telabyad kenti arasına beton duvar örülüyor. Telabyad, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin elinde.
Bölgede devam eden çalışmalarda jandarma, sınır hatında çalışan işçi ve iş makinelerinin güvenliğini zırhlı araçlarla sağlıyor.
Akçakale’nin karşısında bulunan ve Suriye’deki iç savaşının ardından önce Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), ardından DEAŞ ve son olarak da 2015 yılının Haziran ayında PYD denetimine giren Rakka’ya bağlı Telabyad ile Türkiye arasındaki sınır hattına 30 kilometre uzunluğunda modüler beton duvar örülmesi kararlaştırıldı. Güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde tutulduğu Telabyad sınırında iş makineleriyle yapılan zemin düzleştirmesinin ardından, modüler beton duvar blokları yerleştirilmeye başlandı. 3 metre yüksekliğindeki beton bloklar, vinçler yardımıyla sınır hattına yerleştiriliyor.
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