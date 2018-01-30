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Akdağ'dan açıklama: İflas etmeyi kaldırıyoruz

Akdağ'dan açıklama: İflas etmeyi kaldırıyoruz.17856
  • Giriş : 30.01.2018 / 11:42:00

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'dan ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak reform paketi ile ilgili açıklama yaptı ve iflas erteleme konusunda bilgi verdi.

Uygulamada zaman zaman kötü kullanılmaya da açık olduğu anlaşılan iflas ertelemeyi kaldırıyoruz. İflas erteleme ile konkordatoyu bir araya getirerek yeni bir reform hazırladık. Detayları önümüzdeki günlerde Adalet Bakanı açıklayacak. Şirketlerin tasfiyesinden ziyade ticari hayata devamını esas alıyoruz. İflas Erteleme Kurumu tamamen yürürlükten kaldırılıyor, konkordato revize edilerek bir Kurtarma Anlaşması Kurumu oluşturuluyor.

Türkiye'yi iş yapma kolaylığı açısından hak ettiği yere getireceğiz. Bu paketle Türkiye'nin geleceğine yatırım yapan yatırımcılarımıza 'iyi ki varsınız' diyoruz.

Şirket kuruluşunu 7 işlemden bir işleme indiriyoruz. Şirket kuruluşunda yüzde 25'lik sermaye blokajı şartını kaldırıyoruz. İnşaat izinleri sürecinde 12 işlem 5'e indirildi. İnşaat ruhsatındaki imza sayısını 18'den 1'e düşürdük.

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