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Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem.18079
  • Giriş : 04.05.2017 / 17:47:00

Akdeniz'de yaşanan depremlere yenisi eklendi. Sarsıntı 3.5 büyüklüğünde gerçekleşti.

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Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmazken bölge halkı korkulu anlar yaşadı. Sarsıntıya ilişkin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya Kaş İlçesi'nin 40 kilometre açığında saat 14.37'deki deprem 1.65 kilometre derinlikte kaydedildi. deprem can veya mal kaybına neden olmadı.

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