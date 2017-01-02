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Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem!.18079
  • Giriş : 02.01.2017 / 15:03:00

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Akdeniz sallandı. Antalya'nın Alanya ilçesinin 78 kilometre açığında saat 12.24'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem hakkında Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem Dairesi açıklama yaptı. Depremde can ve mal kaybı meydana gelmediği öğrenildi.

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