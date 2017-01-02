Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem!
Akdeniz sallandı. Antalya'nın Alanya ilçesinin 78 kilometre açığında saat 12.24'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem hakkında Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem Dairesi açıklama yaptı. Depremde can ve mal kaybı meydana gelmediği öğrenildi.
DİĞER HABERLER
Hainin selfie videosu ortaya çıktı
Reina'da onlarca kişinin ölümüne sebep olan saldırıyı gerçekleştiren hainin yeni görüntüleri ortaya
İşte teröristin en net fotoğrafı
Reina'ya saldırarak onlarca kişinin ölümüne sebep olan teröristin en net fotoğrafı ortaya çıktı.
68 kız öğrenci doğalgazdan zehirlendi
Sivas'ta özel bir kız yurdunda doğalgaz nedeniyle büyük bir panik yaşandı.
Reina saldırısıyla ilgili 8 gözaltı!
İstanbul'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 8 kişi gözaltında.
İçişleri'nden PKK ve DAEŞ açıklaması
İçişleri Bakanlığı, terör örgütleri PKK ve DAEŞ hakkında açıklama yaptı.
TBMM Başkanı yoğun bakımdan çıktı!
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın yoğun bakımdan çıktığı öğrenildi.