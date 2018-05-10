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Akdeniz'de 3,7 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de 3,7 büyüklüğünde deprem!.13895
  • Giriş : 10.05.2018 / 17:35:00

Akdeniz'de 3,7 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem yaşandığı öğrenildi.

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Otomatik Sallanan Beşik

Akdeniz sallandı. 3,7 büyüklüğünde deprem meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.16'da Antalya Körfezi açıklarında 46 kilometre derinlikte kaydedilen depremde can veya mal kaybı olmadı.

TRT

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