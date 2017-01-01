Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem oldu
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada depremin 4,6 şiddetinde olduğu öğrenildi.
Saat 16:03'ye gerçekleşen orta şiddetteki deprem Akdeniz'in 7,1 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin merkez üssünün, ilçeye yaklaşık 237 kilometre mesafede olduğu ifade edildi.
DİĞER HABERLER
Hainin selfie videosu ortaya çıktı
Reina'da onlarca kişinin ölümüne sebep olan saldırıyı gerçekleştiren hainin yeni görüntüleri ortaya
İşte teröristin en net fotoğrafı
Reina'ya saldırarak onlarca kişinin ölümüne sebep olan teröristin en net fotoğrafı ortaya çıktı.
68 kız öğrenci doğalgazdan zehirlendi
Sivas'ta özel bir kız yurdunda doğalgaz nedeniyle büyük bir panik yaşandı.
Reina saldırısıyla ilgili 8 gözaltı!
İstanbul'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 8 kişi gözaltında.
Uzman çavuş El Bab'da ağır yaralandı
Uzman Çavuş Serdar Çetin, El Bab'daki çatışmada ağır yaralandı.
İçişleri'nden PKK ve DAEŞ açıklaması
İçişleri Bakanlığı, terör örgütleri PKK ve DAEŞ hakkında açıklama yaptı.