Facebook Twitter Rss

Akdeniz'de deprem! AFAD'dan açıklama!

Akdeniz'de deprem! AFAD'dan açıklama!.13895
  • Giriş : 14.01.2017 / 08:02:00

Akdeniz'de gece saatlerinde 2 ayrı deprem meydana geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Akdeniz gece sallandı. 4.1 ve 4.3 büyüklüğünde gerçekleşen depremler bölgede yaşayan halı korkuturken depremde can ve mal kaybı oluşmadığı bildirildi.

Depremlerin büyüklüğü Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından 4.1 ve 4.3 olarak açıklandı.

Trump'tan Rusya'ya iyi haber

Rehine krizi 13 saattir sürüyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji, tüm yurtta beklenen sağanak yağışlarla ilgili bilgi verdi.

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için önemli açıklamalarda bulundu.

 

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak

İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan 9 ilçede 7 Ocak'ta elektrik kesintisi yaşanacak.

Meteoroloji İstanbul için gün verdi

Meteoroloji İstanbul için gün verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kar yağışı ile ilgili bilgi verdi.

 

Sibirya soğuğu 3 gün donduracak

Sibirya soğuğu 3 gün donduracak

Tüm yurt Sibirya üzerinden gelen soğuk havanın etkisine giriyor.

Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji yurdun bazı bölgelerinde görülecek kar yağışı için açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya