Akdeniz'de deprem! AFAD'dan açıklama!
Akdeniz gece sallandı. 4.1 ve 4.3 büyüklüğünde gerçekleşen depremler bölgede yaşayan halı korkuturken depremde can ve mal kaybı oluşmadığı bildirildi.
Depremlerin büyüklüğü Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından 4.1 ve 4.3 olarak açıklandı.
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