Akdeniz'de deprem! AFAD'dan açıklama!
Meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem hissedilen bölgelerde yaşayan vatandaşların panik yaşamasına neden oldu. Olayda can ve mal kaybı meydana gelmediği bildirildi.
Depremin şiddeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı deprem Dairesi tarafından 3.9 olarak açıklandı.
Antalya Manavgat İlçesi'nin 56.3 kilometre açığında saat 13.34'te kaydedilen deprem, 51.5 kilometre derinlikte meydana geldi.
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