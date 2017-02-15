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Akdeniz'de deprem! Kandilli'den açıklama

Akdeniz'de deprem! Kandilli'den açıklama.13895
  • Giriş : 15.02.2017 / 12:38:00

Akdeniz'de 10.34 sularında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Akdeniz sallandı. 3.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Depremin şiddetine ilişkin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve dDeprem Araştırma Enstitüsü'nden açıklama geldi.

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