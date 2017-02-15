Akdeniz'de deprem! Kandilli'den açıklama
Akdeniz sallandı. 3.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Depremin şiddetine ilişkin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve dDeprem Araştırma Enstitüsü'nden açıklama geldi.
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