Akdeniz'de korkutan deprem
Akdeniz yine sallandı. Meydana gelen depremin hissedildiği bölgede yaşayan vatandaşlar panikledi. Olayda can ve mal kaybı olmadı.
Depremin şiddeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem Dairesi tarafından 4,6 olarak açıklandı.
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