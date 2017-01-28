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Akdeniz'de korkutan deprem

Akdeniz'de korkutan deprem.18079
  • Giriş : 28.01.2017 / 08:43:00

Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Akdeniz yine sallandı. Meydana gelen depremin hissedildiği bölgede yaşayan vatandaşlar panikledi. Olayda can ve mal kaybı olmadı.

Depremin şiddeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem Dairesi tarafından 4,6 olarak açıklandı.

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