Akdeniz'de korkutan deprem!
Akdeniz sallandı. Girit Adası açıklarında 4,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem paniğe neden oldu. Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, konuya ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.
Deprem yaklaşık 40 kilometre derinlikte meydana geldi.
TRT
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