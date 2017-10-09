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Akdeniz'de korkutan deprem!

Akdeniz'de korkutan deprem!.18079
  • Giriş : 09.10.2017 / 07:46:00
  • Güncelleme : 09.10.2017 / 08:01:27

Girit Adası açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Akdeniz sallandı. Girit Adası açıklarında 4,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem paniğe neden oldu. Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, konuya ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Deprem yaklaşık 40 kilometre derinlikte meydana geldi.

TRT

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