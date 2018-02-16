Akdeniz sallandı! AFAD'dan açıklama var
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem hissedilen bölgelerde paniğe neden oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin 48,70 kilometre derinlikte yaşandığını bildirdi.
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