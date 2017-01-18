Akdeniz Üniversitesi'nde iskele çöktü
Antalya'dan kötü haber! 6 katlı binanın yapımında kullanılan iskelenin çökmesi sonucu işçiler iskelenin altında kaldı.
AÜ Rektörlüğü arkasındaki Morfoloji Bölümü’ne ait 6 katlı ek bina inşaatının iskelesi, saat 21.10’da çöktü. Öğle saatlerinde dökülen betonu kontrol etmek için iskele üzerinde bulunan 7 işçi, iskele demirleri ve tahta kalıpların altında kaldı. İşçilerin yardımına mesai arkadaşları ile çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. İşçilerden 3’ü kendi çabalarıyla, 3’ü ise kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Hafif yaralı işçiler, hazır bekletilen ambulanslarla AÜ Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Enkazın altında kalan diğer işçinin de sağ olarak çıkarılması için hummalı bir çalışma başlatıldı. Son işçi de yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarılarak hastaneye gönderildi. İşçilerin hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.
AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da olay yerine gelerek kurtarma çalışmalarını koordine etti, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya yaptığı açıklamada, "İşçiler kurtarıldı, durumları iyi. Betonun altında değil, iskele demirlerinin altında kalmışlar. Çok şükür ciddi bir yaraları yok" dedi.
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