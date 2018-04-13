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Akhisar-Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak?

Akhisar-Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak?.22055
  • Giriş : 13.04.2018 / 08:11:00

Kara Kartal, bugün Teleset Mobilya Akhisar ile karşı karşıya gelecek.

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş bu akşam saat 20.00'de Akhisar ile oynayacak. Futbolseverler maçı beIN Sports ekranlarından izleyebilecek.

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