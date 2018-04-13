Akhisar-Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak?
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş bu akşam saat 20.00'de Akhisar ile oynayacak. Futbolseverler maçı beIN Sports ekranlarından izleyebilecek.
TRT
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