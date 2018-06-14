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Akhisarspor ile Okan Buruk yollarını ayırdı

Akhisarspor ile Okan Buruk yollarını ayırdı.16664
  • Giriş : 14.06.2018 / 15:22:00

Akhisarspor ile genç teknik adam Okan Buruk yollarını ayırdı.

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Başarılı bir sezonu geride bırakan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı alan Akhisarspor'da teknik adam Okan Buruk görevinden ayrıldı.

Başarılı teknik adamla iki kez görüşen Ege ekibi, Okan Buruk’un sözleşmesinde iyileştirme yapmaya yanaşmadı. Genç hoca da, biten kontratını aynı rakam üzerinden uzatmak isteyen kulübün önerisini kabul etmedi. En son birbirilerine iki gün düşünme süresi veren tarafların yapılan son görüşmede de el sıkışamadıkları belirtildi.

Fanatik’in ulaştığı bilgiye göre Buruk, Akhisar’dan yıllık 2 milyon TL kazanıyordu. Akhisar’a tarihinin en büyük başarısını yaşatan Buruk’a istediği şartları sağlamayan yönetime taraftardan büyük tepki var. 

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