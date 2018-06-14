Akhisarspor ile Okan Buruk yollarını ayırdı
Başarılı bir sezonu geride bırakan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı alan Akhisarspor'da teknik adam Okan Buruk görevinden ayrıldı.
Başarılı teknik adamla iki kez görüşen Ege ekibi, Okan Buruk’un sözleşmesinde iyileştirme yapmaya yanaşmadı. Genç hoca da, biten kontratını aynı rakam üzerinden uzatmak isteyen kulübün önerisini kabul etmedi. En son birbirilerine iki gün düşünme süresi veren tarafların yapılan son görüşmede de el sıkışamadıkları belirtildi.
Fanatik’in ulaştığı bilgiye göre Buruk, Akhisar’dan yıllık 2 milyon TL kazanıyordu. Akhisar’a tarihinin en büyük başarısını yaşatan Buruk’a istediği şartları sağlamayan yönetime taraftardan büyük tepki var.
DİĞER HABERLER
Ve Demba Ba'nın yeni takımına imzayı attı!
Tecrübeli oyuncu Demba Ba'nın yeni takımı nihayet belli oldu.
UEFA, Galatasaray için kararını açıkladı
Mustafa Cengiz, UEFA'nın Galatasaray için kararını bu akşam açıklayacağını söylemişti.
İran-Fas maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek
Oyuncu Olcan Adın, taraftarlara veda etti
Ünlü futbolcu Olcan Adın, Akhisarspor'dan ayrıldığını duyurdu.