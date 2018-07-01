Akhisarspor, Messi ile kıyaslanan ismin peşinde!
Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig’in yanı sıra tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi’nde de mücadele edecek Teleset Mobilya Akhisarspor’a transferde Barcelona’nın eski yıldızı Bojan Krkic önerildi.
Teknik Direktör Safet Susic’le resmi sözleşmeyi imzalayan yeşil-siyahlılarda menajerler, Krkic için kulübün kapısını çaldı. Kariyerine başladığı Barcelona’yla 3 İspanya Ligi, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası ve 1 Dünya Kulüpler Kupası kazanan 27 yaşındaki İspanyol forvet, Roma, Milan, Ajax gibi kulüplerde oynadıktan sonra son sezonu Stoke City’nin futbolcusu olarak Deportivo Alaves’te kiralık geçirdi. Bir dönem bonservisine 13 milyon Euro ödenen, Messi’yle kıyaslanan Krkic’in adı ABD’den New England Revolution’la da anılıyor.
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