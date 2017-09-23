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Akıl alır gibi değil! Korkunç kazada 1 ölü

Akıl alır gibi değil! Korkunç kazada 1 ölü.30791
  • Giriş : 23.09.2017 / 16:56:00
  • Güncelleme : 23.09.2017 / 17:39:18

Bursa'da akıl almaz bir kaza meydana geldi. Boya yüklü bir kamyon otomobilin üzerine devrildi.

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Büyüyen Beşik

Korkunç kazadan sonra yangın çıktı. Yangında 2 kişiyi feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, bu sabah Bursa-İzmir karayolundaki Karacabey İlçesi yakınlarında bulunan Çingençeşme Mevkii'nde meydana geldi. Balıkesir'den Bursa'ya giden S.M. bilinmeyen nedenle yönetimindeki 34 BFK 23 plakalı boya yüklü kamyonun direksiyon kontrolünü yitirince araç karşı şeride geçip, Karacabey yönüne giden iki otomobilin üstüne devrildi. Kazada, alev alan boyaların yanmaya başladığı kamyonun altında kalan 16 R 1772 plakalı otomobilde bulunan Orhan Tilki ile Tuncay Karaduman yanarak öldü. Kamyon sürücüsünün de yaralandığı kaza ardından alev alan kamyon ve otomobiller itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Plakası alınamayan diğer otomobilde kimsenin yaralanmadığı ifade edildi

Bursa-İzmir karayolunun uzun süre trafiği kapanmasına neden olan kaza kamyon ve otomobillerin kaldırılması ardından trafiğe açıldı.

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