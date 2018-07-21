Akın İpek gözaltına alındı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantısı bulunan Akın İpek için İngiltere İçişleri Bakanlığı harekete geçti. İpek'in gözaltına alındığı öğrenildi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İngiltere'nin başkenti Londra'da evhapsi cezası alan FETÖ davası sanığı Akın İpek hakkında dün "Biz, 'bunlar bağımsız Türk yargısına iade edilsin' diyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
TRT
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