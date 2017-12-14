Akın İpek'in eşine mahkemeden büyük şok!
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na finans sağlandığı gerekçesiyle Koza-İpek Holding bünyesindeki 22 şirkete yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan isimler için karar verildi.
Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın bugünkü celsesinde sanık ve avukatlarının tahliye yönündeki beyanları alındı. Sanık beyanlarının ardından duruşma savcısı, tutuksuz sanıklar Nevin İpek, Osman Zenginer ve Pelin Zenginer'in duruşmaya katılmaması nedeniyle haklarında ayrı ayrı yakalama kararı çıkarılmasını istedi. Savcı, tutuklu sanık Hasan Ünal'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, aralarında Cafer Tekin İpek'in de bulunduğu tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.
AKIN İPEK'İN EŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Ali Kılıçarslan, Ali Serdar Hasırcıoğlu ve Hasan Ünal'ın adli kontrol şartı ile tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, tutuksuz sanıklar Akın İpek'i eşi Nevin İpek, Osman Zenginer ve Pelin Zenginer'in duruşmaya katılmadıkları gerekçesiyle haklarında ifade almaya yönelik yakalanma kararı çıkarılmasına hükmetti. Duruşma, 19 Şubat 2018'e erteledi.
HÜRRİYET
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