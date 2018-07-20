Akın İpek kararına hükümetten tepki
İngiltere'nin Akın İpek kararına hükümetten tepki. Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantısı bulunan Akın İpek'in pasaportuna el konulması ile ilgili açıklama yaptı.
15 Temmuz gecesine ait çok önemli bir delil elde edildi. Bir FETÖ'cünün telefonundan elde edilen veri. O gece FETÖ'nün doğrudan darbeyle alakalı olduğuna dair tüm tezlerimizi, verilerimizi güçlendiren yeni bir delile ulaştık. Bunu da ilgililere ulaştırdık. Bu konuda bir adım bekliyoruz. Bu akşam da ABD Adalet Bakanı ile bir telefon görüşmesi yapacağım. Bu süreci hep beraber takip edeceğiz.
TERÖRİST CENAZESİNE KATILAN HDP'Lİ VEKİLLERE SORUŞTURMA
Türkiye hukuk devletidir. Herkes hukuka, kanuna, nizama uymak zorundadır. Bu konuda da farklı bir durum olursa ilgili makamlar gerekli soruşturmayı yapar.
HÜRRİYET
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