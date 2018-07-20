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Akın İpek kararına hükümetten tepki

Akın İpek kararına hükümetten tepki.16079
  • Giriş : 20.07.2018 / 12:37:00

İngiltere'nin Akın İpek kararına hükümetten sert tepki geldi.

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İngiltere'nin Akın İpek kararına hükümetten tepki. Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantısı bulunan Akın İpek'in pasaportuna el konulması ile ilgili açıklama yaptı.

15 Temmuz gecesine ait çok önemli bir delil elde edildi. Bir FETÖ'cünün telefonundan elde edilen veri. O gece FETÖ'nün doğrudan darbeyle alakalı olduğuna dair tüm tezlerimizi, verilerimizi güçlendiren yeni bir delile ulaştık. Bunu da ilgililere ulaştırdık. Bu konuda bir adım bekliyoruz. Bu akşam da ABD Adalet Bakanı ile bir telefon görüşmesi yapacağım. Bu süreci hep beraber takip edeceğiz.

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