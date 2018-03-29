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Akın Öztürk 4 kez maaş talep etti

Akın Öztürk 4 kez maaş talep etti.17350
  • Giriş : 29.03.2018 / 12:14:00

FETÖ'den tutuklu bulunan Akın Öztürk 4 kez emekli maaşını talep etti.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında tutuklanan eski YAŞ üyesi Akın Öztürk'ün 4 kez emeklilk başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Fetullahçı Terör  Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle  ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu davanın  sanıklarından eski Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi Akın Öztürk'ün, darbe  girişiminden sonra 4 defa emeklilik başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın dosyasında yer alan  belgeye göre Öztürk'ün avukatı Berrin Akyol, Ankara Sulh Ceza Hakimliğine  başvurarak, emeklilik işlemlerinin tamamlanması ve emekli maaşının bağlanması  için müvekkili hakkındaki tedbirlerin kaldırılmasını talep etti.

Avukatın dilekçesine göre Öztürk, darbe girişiminden hemen sonra 24  Ağustos 2016'da emeklilik işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvurdu.

Başvurudan sonuç alamayan Öztürk, 13, 20 ve 25 Ocak 2017'de 3 kez daha  SGK'ye başvurarak emeklilik işlemlerinin tamamlanmasını ve emekli maaşı  bağlanmasını istedi. Öztürk, bu başvurulardan da sonuç alamadı.        Bunun üzerine SGK yetkilileriyle görüşen ve müvekkili üzerinde tedbir  kararı bulunduğu için emekli maaşı bağlanmadığını öğrenen avukat Akyol, tedbirin  kaldırılması için Ankara Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

Akın Öztürk'ün "suçsuz ve mağdur" olduğunu öne süren Akyol,  dilekçesinde, "Müvekkilimin ve ailesinin geçimi için elzem olan emekli aylığının  derhal bağlanması, birikmiş aylıkların verilmesi için, varsa müvekkilim  hakkındaki tedbirin kaldırılmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Akyol'un, SGK'nin emeklilik işlemlerinin tamamlanması ve emekli maaşı  bağlanmasına ret gerekçesi olarak gösterdiği "tedbir kararı"nın kaldırılması  talebi, Sulh Ceza Hakimliğince davanın görüldüğü Ankara 17.Ağır Ceza Mahkemesine  iletildi.        Mahkeme talebi reddetti.

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