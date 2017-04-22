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Akkiraz'dan TRT'ye suçlama!

Akkiraz'dan TRT'ye suçlama!.15237
  • Giriş : 22.04.2017 / 09:48:00

Eski CHP'li vekil Sabahat Akkiraz TRT'ye ateş püskürdü.

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Bir dönem CHP'de İstanbul Milletvekilliği yapan Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz TRT'yi suçladı. Akkiraz, TRT'de yayınlanaccak programın 'hayır' kampanyası gerekçesiyle yasaklandığını öne sürdü.

Sabahat Akkiraz'ın TRT için çekmiş olduğu program, sanatçının 'HAYIR' kampanyası yaptığı gerekçesiyle yasaklandı. TRT'nin yasağını Akkiraz, kişisel Twitter hesabından duyurdu. Akkiraz şu ifadeleri kullandı: "TRT için çektiğimiz proğram #Hayır kampanyası yaptığım için yasaklanmış.Trt bana yasak koyamaz.Trt halkın olana kadar TRT'yi boykot ediyorum. Ve @trt bana yasak getirmiş duyduğumdan beri gülüyorum. #Hayır kampanyası yaptığımdan getirmiş trt yasağı. O zaman; sana da #Hayır @trt"

HÜRRİYET

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