Facebook Twitter Rss

Akkuyu'da 3 bin 500 kişi istihdam edecek

Akkuyu'da 3 bin 500 kişi istihdam edecek.20974
  • Giriş : 05.04.2018 / 12:25:00

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Akkuyu ile ilgili açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden açıklama geldi. İbrahim Kalın, Akkuyu Nükleer Güç santralinin bitince 3 bin 500 kişiyi istihdam edeceğini açıkladı.

Avustralyalılar, Diyarbakır'da petrol buldu

Kredi borçları ertelenecekler için flaş karar!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kılıçdaroğlu: O sanatçılara az bile söyledim!

Kılıçdaroğlu: O sanatçılara az bile söyledim!

Kılıçdaroğlu, Afrin operasyonuna destek veren sanatçılara tepki gösterdi.

Mehmet Şimşek istifasını verdi

Mehmet Şimşek istifasını verdi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifasını verdiği öğrenildi.

 

Başbakan: Yunanistan rahat dursun!

Başbakan: Yunanistan rahat dursun!

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan ile yaşanan gelişmelere değindi.

Başbakan Binali Yıldırım Moğalistan'a gidecek

Başbakan Binali Yıldırım Moğalistan'a gidecek

Başbakan Binali Yıldırım, Moğalistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

 

Aylin Nazlıaka CHP'ye dönüyor

Aylin Nazlıaka CHP'ye dönüyor

Aylin Nazlıaka, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönmeye hazırlanıyor.

Başbakan, Bahçeli ile görüştü

Başbakan, Bahçeli ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya