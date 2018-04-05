Akkuyu'da 3 bin 500 kişi istihdam edecek
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden açıklama geldi. İbrahim Kalın, Akkuyu Nükleer Güç santralinin bitince 3 bin 500 kişiyi istihdam edeceğini açıkladı.
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