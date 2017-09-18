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AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı geldi

AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı geldi.24277
  • Giriş : 18.09.2017 / 12:58:00

AKOM'dan İstanbul'da beklenen aşırı sıcaklarla ilgili uyarı geldi.

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Sonbahar kavuruyor. İstanbul'da yaşanan aşırı sıcaklarla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) sıcaklıkların artığını belirtti.

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