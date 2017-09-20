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Aksaray'da 20 öğretmene FETÖ gözaltısı!

Aksaray'da 20 öğretmene FETÖ gözaltısı!.18993
  • Giriş : 20.09.2017 / 11:09:00

FETÖ soruşturması kapsamında 20 öğretmen gözaltına alındı.

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Sepet Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Aksaray merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ/PDY'nin öğretmen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Aksaray, Ankara ve Kırşehir'de daha önce meslekten ihraç edilen 20 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli, gözaltına alındı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

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