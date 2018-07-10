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Aksaray'da FETÖ'den 8 asker gözaltına alındı

Aksaray'da FETÖ'den 8 asker gözaltına alındı.17239
  • Giriş : 10.07.2018 / 16:34:00

FETÖ soruşturması kapsamında Aksaray'da operasyonlar düzenlendi.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine karşı polis, 5 lde harekete geçti. Yapılan operasyonlarda aralarında muvazzaf askerin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Aksaray merkezli 5 ilde, 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Aksaray, Ankara, Konya, Amasya ve Erzurum'da, 7'si muvazzaf asker 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Örgüt sorumluları tarafından ankesörlü telefondan ardışık olarak arandıkları, örgüt içerisinde gizli faaliyet yürüttükleri ileri sürülen 8 şüpheli, Aksaray Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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