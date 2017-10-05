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Aksaray'da FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Aksaray'da FETÖ operasyonu: 18 gözaltı.18993
  • Giriş : 05.10.2017 / 10:27:00

FETÖ soruşturması kapsamında Aksaray'da operasyon düzenlendi.

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Sepet Beşik

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı oldukları iddia edilen ve meslekten ihraç edilen 18 öğretmenin gözaltına alındığı öğrenildi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin öğretmen yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Aksaray ve Ankara'da daha önce meslekten ihraç edilen 21 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

TRT

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