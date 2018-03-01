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Aksaray'da öğrencileri taşıyan minibüs devrildi

Aksaray'da öğrencileri taşıyan minibüs devrildi.17085
  • Giriş : 01.03.2018 / 09:42:00

Aksaray'da öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

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Büyüyen Beşik

Aksaray sabaha kaza habri ile uyandı. Lise öğrencilerini taşıyan Erdem Akçay yönetimindeki 68 FB 836 plakalı minibüsün devrilmesi sonucu içinde bulunan 17 öğrenci yaralandı.

Aksaray ve Ortaköy Devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık  durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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