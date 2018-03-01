Aksaray'da öğrencileri taşıyan minibüs devrildi
Aksaray sabaha kaza habri ile uyandı. Lise öğrencilerini taşıyan Erdem Akçay yönetimindeki 68 FB 836 plakalı minibüsün devrilmesi sonucu içinde bulunan 17 öğrenci yaralandı.
Aksaray ve Ortaköy Devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
TRT
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