Facebook Twitter Rss

Aksaray'da otobüs kazası: 4 ölü

Aksaray'da otobüs kazası: 4 ölü.17085
  • Giriş : 24.03.2018 / 10:05:00
  • Güncelleme : 24.03.2018 / 10:07:25

Aksaray'da meydana gelen otobüs kazasında 4 kişi can verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Aksaray'da Kırmızgül Turizm firmasına ait 34 VY 0804 plakalı yolcu otobüsü kaza geçirdi. Aksaray-Ankara Karayolu'nun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak devrilen otobüste bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, Aksaray'daki hastanelere kaldırıldı.

NTV

İngilizler, Cenk'ten sonra Oğuzhan'a göz dikti

Başbakan traş etti

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İnternete sansür mü geliyor?

İnternete sansür mü geliyor?

İnternete sansür geleceği iddiaları üzerine hükümetten açıklama geldi.

Türkiye, Antarktika'ya üs kuruyor

Türkiye, Antarktika'ya üs kuruyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Antarktika'ya üs kurulacağını belirtti.

 

Erdoğan: Hayalleri bile yetişemez

Erdoğan: Hayalleri bile yetişemez

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Giresun'da il kongresinde konuştu.

Başpehlivana silahlı saldırı

Başpehlivana silahlı saldırı

Antalya'da yağlı güreş sporcusu Mehmet Ali Avcı ve başpehlivan Hakkı Aygün saldırıya uğradı.

 

Yaz saati uygulaması bu gece başlıyor

Yaz saati uygulaması bu gece başlıyor

Avrupa ülkeleri, yaz saati uygulamasına bu gece başlıyor.

Elon Musk, Türk takipçisini dinledi

Elon Musk, Türk takipçisini dinledi

Dünyaca ünlü girşimci Elon Musk, Türk takipçisini dinledi ve hesabını sildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya