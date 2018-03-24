Aksaray'da otobüs kazası: 4 ölü
Aksaray'da Kırmızgül Turizm firmasına ait 34 VY 0804 plakalı yolcu otobüsü kaza geçirdi. Aksaray-Ankara Karayolu'nun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak devrilen otobüste bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.
Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, Aksaray'daki hastanelere kaldırıldı.
NTV
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