Akşener: Bahçeli bilmediği konuda konuşmasın
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin FETÖ uyarısı ile ilgili açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bahçeli'yi anlamadığı konuyu dile getirmekle suçladı.
MHP Lideri Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı adaylığı için toplanacak 100 bin imzaya ilişkin "FETÖ" uyarısı yapmasını değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ''Sayın Bahçeli'ye, bilmediği, anlamadığı işlerde konuşmamasını bir öneri olarak iletiyorum. Milletimizi korkutmaya çalışan, mertlikten, erkeklikten, adamlıktan uzak bu tür söylemlere pabuç bırakmayacağımı bizatihi Sayın Erdoğan çok yakından bilir'' ifadesini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı DP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
Her iki partiden heyetlerin de katıldığı basına kapalı görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.
Görüşmenin ardından Akşener ve Uysal ortak basın açıklaması yaptı.
DP Genel Başkanı Uysal, yaptıkları istişarelerin sonunda, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığını destekleme kararı aldıklarını söyledi.
DP olarak, 24 Haziran seçimlerini, hakimiyetin yeniden millette tecelli edeceği bir dönüm noktası olarak gördüklerini belirten Uysal, demokratik değerler ve adalete olan inançları, millete karşı sorumlulukları, Cumhuriyetin kurucu ilkelerine bağlılıkları gereği, 24 Haziran'ın topyekun bir demokratik dönüşümün başlangıcı olduğunu düşündüklerini vurguladı.
SABAH
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