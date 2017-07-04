Facebook Twitter Rss

Akşener: Ben o defteri kapattım

Akşener: Ben o defteri kapattım.12491
  • Giriş : 04.07.2017 / 08:30:00

Meral Akşener, siyasi geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Milliyetçi Hareker Partisi'nden ihraç edilen Meral Akşener, MHP'de yeniden başkan olma defterinin artık kapandığını, yeni parti çalışmasında ile yer alma gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

siyasi geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, MHP kurultayını işaret eden Sinan Oğan'ı kast ederek, “İnşallah başarılı olurlar. Ben o defteri kapattım” dedi.

Haber Erk’in haberine göre, Meral Akşener ve Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Yeniçağ yazarı Servet Avcı’nın kızının düğününe katıldı. Akşener, düğünden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsim vermeden yeni parti çalışmalarında yer almayacağını söyleyen Sinan Oğan’ı kastederek, “MHP’nin ekimde kasımda olabileceğini düşündüğü, bir hesaplaşma veya kongrede aday olma gibi bir durumda. Ben bu tercihlere saygı duyuyorum. İnşallah başarılı olurlar, genel başkanlığı alabilirler. Çok sevinirim” dedi.

Bir gazetecinin “Ama siz buna pek ihtimal vermiyor musunuz” sorusu üzerine Akşener, şunları söyledi:

"Hayır, öyle bir şey diyemem. Ben kendimle ilgili o defteri kapattım."

SİNAN OĞAN NE DEMİŞTİ?

Genel başkan adayı olduktan sonra MHP’den ihraç edilen Sinan Oğan, MHP kurultayında “hesaplaşma yapılmadan” yeni partinin başarılı olamayacağını söylemişti.

Oğan, “MHP’de kurultayın 18 Mart 2018’den daha erken bir tarihe alınacağını, muhtemelen Ekim 2017 gibi MHP’nin olağan kurultayının erkene alınmış bir şekilde yapılacağını düşünüyoruz. Öncelikle MHP içinde ‘mücadelenin zorlanması’ gerektiğini düşünüyoruz. Kurultaydan bir netice çıkmaz ve Türk milliyetçilerine bütün kapılar kapanırsa diğer alternatiflerin masaya yatırılıp değerlendirilebilir” demişti.

THY açıkladı! Yasak kalkıyor!

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Figen Yüksekdağ için karar!

Figen Yüksekdağ için karar!

Mahkeme, Figen Yüksekdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Kılıçdaroğlu oturma eylemi yapacak

Kılıçdaroğlu oturma eylemi yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'a alınmamaları durumunda oturma eylemi başlatacak.

 

MHP'den Ozan Arif'e: İte hoşt denir

MHP'den Ozan Arif'e: İte hoşt denir

MHP'den Bahçeli'nin davalı olduğu Ozan Arif'e çok sert sözler geldi.

AK Parti'den 15 Temmuz açıklaması!

AK Parti'den 15 Temmuz açıklaması!

AK Parti Milletvekili Mahir Ünal, anma programına ilişkin açıklama yaptı.

 

Erdoğan: Karşılarında bizi bulurlar!

Erdoğan: Karşılarında bizi bulurlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başbakan zam oranlarını açıkladı!

Başbakan zam oranlarını açıkladı!

Başbakan Binali Yıldırım, kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya