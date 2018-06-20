Akşener: Bu partiyi kurarken sordum
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin kuruluşunda ekonomi kurmaylarını toplayıp kritik yaptığını, peşişan olmuş bir ekonomiyi düzeltmenin yollarını aradığını söyledi.
Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"Bu seçime giderken ekonomik bir tespit yapmak zorundayız. İşsizlik yüzde 11'e çıktı. Sonuç itibariyle bu 2.5 trilyon dolar nereye gitti. Yandaş müteahhidin cebine gitti. Havaalanı, şehir hastanesi, köprü, tüp geçit yaptırdılar garanti verdiler. Bu partiyi kurarken ekonomi kurmaylarını toplayıp sordum, perişan edilmiş ekonomiyi kaldırabilir miyiz diye. Bırak kaldırabilmeyi koştururuz dediler. Bir sürü ahmağı zengin ediyorlar.
Sayın Erdoğan Suriye'nin içişlerine karıştı, 4 milyon göçmenimiz oldu. Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez Suriye ile ilişkileri düzelteceğim. Mültecileri sağ salim memleketlerine göndereceğim.
Her yıl 50 milyar dolar sanayi yatırımı yapacağım, gençler iş bulsun diye. tarım, hayvancılık çökmüş durumda. Türkiye üreten bir ülke olmadan, tarımı ayağa kaldırmadan olmaz. Türkiye 9 milyar dolarlık tarım ürünü ithal ediyor. Böylece 1 milyon işsiziniz var demektir. Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez tarımı 5 yılda kendine yeter bir ülke haline getireceğiz.
6 liralık mazotla ucuz ürün olmaz. Mazot 6 süt 1 lira. Kars'ı fakirliğe mahkum eden zihniyeti evine göndereceğiz. Bu ülkleyi kalkındıracağız, tarımda, sanayide üreten, çiftçisini destekleyen, rüşveti ortadan kaldırmış bir ülke olarak koşturacağız."
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