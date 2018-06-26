Akşener bugün açıklama yapacak
24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde aldığı oylarla şoke olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün açıklama yapacak.
İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, saat 11'de İYİ Parti Genel Merkezi'nde yeni seçilen milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu üyeleriyle bir araya gelecek.
Toplantıda, 24 Haziran seçim sonuçları masaya yatırılacak. Toplantının ardından kameraların karşısına geçecek olan Akşener, seçim sonuçlarını değerlendirecek.
NTV
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