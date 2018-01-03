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Akşener: Çatı baca yok, ben adayım!

Akşener: Çatı baca yok, ben adayım!.20192
  • Giriş : 03.01.2018 / 17:42:00

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, adaylık tartışmalarına açıklık getirdi.

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Sepet Beşik

Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilen ve İYİ Parti Genel Başkanlık koltuğuna oturan Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında konuştu ve kendisinin aday olacağını açıkladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Giresun'da, partisi tarafından Atatürk Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.

Akşener, kendisi hakkında 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Abdullah Gül’ün aday olması durumunda 'kararını gözden geçireceği yönünde iddialara da yanıt verdi.

Seçimde aday olacağının altını çizen Akşener, şunları söyledi:

İyi Parti'yle oturup İyi Parti'yle kalkıyorlar. Yazarın biri bugün yazmış; Sayın Abdullah Gül ile haşır neşirmişiz, kendisi aday olacakmış, ben de adaylığımı geri çekecekmişim. Benim sözüm söz. Çatı adaylar falan vardı. Yani ne çatı, ne baca, ne de pencere kardeşim ben adayım. Halep oradaysa Arşın da burada. Hep birlikte göreceğiz. Niye korkuyorsunuz."

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