Akşener'den CHP açıklaması
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak iddialarına ilişkin yaptığı açıklamasında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayının ikinci tura kaldığında desteklenebileceğini belirtti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir otelde bir araya geldiği basın yayın organlarının Ankara temsilcilerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
"İYİ Parti'nin oy oranının ve hedef kitlesinin" sorulması üzerine Akşener, her siyasi parti gibi Türkiye'nin yüzde 100'üne talip olduklarını bildirdi.
Partisine, hem batıda hem de doğu ve güneydoğuda iyimser bir bakışın olduğunu belirten Akşener, "Diyarbakır'da bir milletvekili çıkaracak durumdayız. İYİ Parti kadınların da desteğini aldı. Henüz 2 aylık bir partiyiz. Yarın ve öbür günle beraber 14 il gezmiş olacağız. Şubat ayına kadar 50 il gezmiş olacağız” ifadesini kullandı.
Akşener, partisinin AK Parti'den, CHP'den ve MHP'den oy aldığını savundu.
“İTTİFAK ARAYIŞIMIZ OLMAZ"
"Twitter'da bazı kişileri neden engellediği" sorulan Akşener, kendisine küfür eden, "FETÖ'cü müsün?" diyenleri, ailesine yönelik ithamlarda bulunanları engellediğini söyledi.
Akşener, "Kendinizi şimdi de 'ülkücü' olarak tanımlıyor musunuz?" sorusu üzerine ülkücülüğünün devam ettiğini ancak artık bir partinin genel başkanlığını yaptığını, Türkiye'nin birliği, bekası ve vatanseverliğin, partisinin temel ilkeleri olduğunu vurguladı.
"Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifak düşünceniz var mı?" sorusuna karşılık Akşener, seçimlerde iki ayrı partinin yan yana gelip eşit düzeyde ittifak yapacağını düşünmediğini ifade etti.
“CHP İLE İTTİFAK YAPMAYIZ”
Akşener, şöyle devam etti:
"Şahsi hayalim şu, Demokrat Parti gibi, Saadet Partisi gibi partilerle bir ittifak yapmayı arzu ederim. 'CHP ile bir ittifak yapar mısınız?' derseniz, hayır. Çünkü cumhurbaşkanlığına bütün siyasi partilerin aday çıkarması gerekir. İYİ Parti, iddialı bir partidir. CHP ile ittifak yaptığınızda o zaman sizin oyunuz ortadan kalkar, belli olmaz. O nedenle bu manada, buna AK Parti dahil olmak üzere kesinlikle bir ittifak arayışımız olmaz."
“CHP ADAYI İKİNCİ TURA KALIRSA DESTEK VEREBİLİRİZ”
"Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalması durumunda CHP'nin adayını destekler misiniz?" sorusunu Akşener, "CHP'nin adayı kaldığı zaman, CHP'nin adayını destekleyebiliriz" diye yanıtladı.
“SAM AMCA ‘YÜRÜ BİZİM ÇOCUKLAR’ DEMEDEN DARBE OLMAZ”
"Türkiye'de yeni bir darbe riski görüyor musunuz? Mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Meral Akşener, "FETÖ veya benzeri bir darbe olur mu? Ben eski bir İçişleri Bakanı olarak şöyle bir iddianın sahibiyim, Türkiye'de darbe, Sam amca 'yürü bizim çocuklar' demeden olmaz. Dolayısıyla olup olmama konusundaki ana faktör odur" dedi.
FETÖ'yle mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok samimi olduğunu, ancak bu mücadelenin kolay olmadığını belirten Akşener, FETÖ soruşturmalarının sulandırılmaması gerektiğinin altını çizdi.
NTV
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