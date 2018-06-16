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Akşener'den genç işsizlere 500 TL maaş sözü

Akşener'den genç işsizlere 500 TL maaş sözü.25239
  • Giriş : 16.06.2018 / 21:08:00

İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener Karabük'te halka hitap etti.

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Sepet Beşik

Akşener "Öğrencilerin çok olduğu Karabük'te gençle açısında iş bulma sorunu var. Bu sorun aileleri etkiliyor ve gurbete giden gençler var. Bu da anne babaları mutsuz eden bir konu olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bir şey gördüm ben bu süreçte. En ciddi hazırlanan, Türkiye'yi en iyi inceleyen, projelerini kuruş hesabına yapan tek parti biziz. Biz konuşuyoruz sonra meydanlarda konuşuluyor.

'DEVLETİN GÖREVİ GENÇLERİNE İŞ VERMEKTİR'

Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı. 16 yıldır yapmamışlar. Seçimi kazandıktan sonra israfı ve yolsuzluğu engelleyeceklermiş. OHAL'i kaldıracaklarmış, ekonomi düzelecekmiş. Gördük ki Türkiye'nin en önemli derdi genç işsizlik. Yüzde 11 dünyada çok büyük bir rakam. Biz kazandığımız takdirde diyoruz ki biz israfı kaldırıp işsizliği çözeceğiz.

Bu nasıl yapacağız her yıl 50 milyar dolarlık sanayi yatırımı yapacağız. Hem tarımda hem sanayide üretimi öne koyacağız. Bizi ciddiye alıyorlar kimseye kaynak sorulmazken bana soruluyor. Ben de bunları tıkır tıkır anlatıyorum. Söylediklerimiz yapılabilir projelerdir. Devletin görevi gençlerine iş vermektir. Eğer veremiyorsak iş buluncaya kadar her bir gence vatandaşlık maaşı bağlayacağız.

'YARININ DÜNYASININ 2 SAVAŞI VAR'

Ben mültecilere bir şey demiyorum ama herkes kendi vatanında mutludur. Ben Suriye politikasını değiştireceğim. Suriyelileri sağlıklı sıhhatli düzgün bir şekilde ülkelerine göndereceğiz ve seneye Halep'te beraber iftar edeceğiz.
Türkiye'nin kaynağı çok 453 milyar dolar borç alındı. 70 milyar dolar Cumhuriyetin değerleri satıldı. 16 yılda 2 trilyon dolar vergi toplandı. Peki bu paradan Karabük'ün payına ne düştü. Gençlerimiz neden işsiz.Polis memuru kızlarımız oğullarımız var aramızda bizi koruyan. Ben 6 aydır ek göstergelerini konuşuyorum. An itibariyle tüm partiler aynı meseleyi konuşuyor. Biz bunların hesabını yaparak konuşmaya başladık.Dünyanın geleceği yarının iki savaşı var biri gıda diğeri su. Kendine yeten bir ülkeyi bu hale, ithalata mahkum hale getirmek bu ülkeye ihanettir. Biz 5 sene sonra bu ülkeyi kendine yeter daha sonra da ihracat yapar bir ülke haline getireceğiz. 

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