Akşener'den 'hür irade' vurgusu
İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener sandık başına gitti. Oyunu İstanbul'da kullanan Akşener, yaptığı kısa açıklamasında hür iradesi yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ise İstanbul Beylerbeyi Sabancı İlkokulu'nda oy verdi.
Akşener yaptığı açıklamada, "Çok farklı bir seçime gidiyoruz. Hem partili cumhurbaşkanını hem de milletvekillerini seçeceğiz. Allah hayırlı uğurlu etsin.
Demokrasilerde her şey tartışılır ama sadece hür irade ile seçmenin yaptığı tercihin sandık sonuçlarına itiraz edemezsiniz. Burada en önemli kelime hür iradedir. Hem hayırlı olsun seçimler hem de seçmenin hür iradesinin sandığı yansımasını diliyorum. Biz bunun için elimizden geleni yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun, Allah hiçbirimizi utandırmasın." dedi.
Hemen Ankara'ya gideceğini ve seçim sonuçlarını genel merkezde takip edeceğini söyleyen Akşener, sabah kalktığında ilk ne yaptığı sorusuna da, "Bir hacı olarak gerekeni yaptım" yanıtını verdi.
HÜRRİYET
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