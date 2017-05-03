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Akşener'e Abdüllatif Şener'den destek

Akşener'e Abdüllatif Şener'den destek.15430
  • Giriş : 03.05.2017 / 12:07:00

Akşener, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'den destek geldi.

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MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in 2019 seçimlerinde yeni parti kurması durumunda kurucu üyeleri arasında AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in de olduğu iddia edildi.

Akşener, Çukurambar'da kaldığı oteldeolağanüstü kongre sürecinden itibaren birlikte hareket ettiği grupla 'istişare' toplantısı yapacak. Sözcü gazetesinden Kamil Elibol'un haberine göre Akyşener yarın 'hayır' cephesinde yer alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cuma günü ise Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la biraraya gelecek. Akşener'in parti kurduğu takdirde, kurucu üyeler arasında AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in de yer alacağı iddia edildi.

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