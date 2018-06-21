Akşener: Erdoğan dişlerini sıkıyordur
İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklama yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben sayın Bahçeli’yi çok yakından tanımıyorum. Ama sayın Erdoğan’ı tanıyorum. Erdoğan da beni iyi tanıyor. Sayın Erdoğan bu tür çıkışlara eminim dişlerini sıkıyordur" dedi.
Cumhuriyet'ten Ayşe Sayın, Erdem Gül ve Ozan Çepni'nin sorularını yanıtlayan Akşener, Cumhur İttifakı içerisinde basına da yansıyan görüş ayrılıklarıyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:
"Onu ben de görüyorum. Sayın Bahçeli görünür olmaya çalışıyor. Kayboldu çünkü. Doğru düzgün de çalışmıyor. Ben sayın Bahçeli’yi çok yakından tanımıyorum. Abimin arkadaşıydı. Sonra bir genel başkan — milletvekili ilişkisi kapsamında gayet mesafeli, seviyeli bir iletişimimiz oldu. Ne yer ne içer bilmiyorum. Ama sayın Erdoğan’ı tanıyorum. Erdoğan da beni iyi tanıyor. Sayın Erdoğan bu tür çıkışlara eminim dişlerini sıkıyordur. Şöyle bir resim var; 'Sayın Erdoğan koşsun koşsun, çalışsın. Ben kahvemi içeyim.' Ama bunu yemez Sayın Erdoğan. Ama ne yapsın, 'kader utansın' durumundadır şu an. (Gülerek) Bahçeli, Ferdi Tayfur dinlemeye devam ediyor mu bilmiyorum ama Erdoğan Ferdi Tayfur’a geçiş yapmış olabilir. Yani diş sıkarak giden bir iş olarak görüyorum, Erdoğan tarafından."
AK Partili vekillerin, özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'ye oy vermeme çağrısı yaptığı iddia edilmişti. Bahçeli, partisinin bir etkinliğinde Özellikle AK milletvekili adayları oyuna gelmeyin. Kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin. İttifakımız AKP ve MHP’dir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. MHP’yi dışlamaya gücünüz yetmeyecektir. Bunu böyle bilin” demişti. Bahçeli'nin bu sözlerindeki asıl hedefin eski MHP'li, yeni AK Partili Tuğrul Türkeş olduğu gündeme gelmişti. Türkeş de "Sayın Bahçeli MHP'li adayları uyarsın, çünkü sahada onlar o tür konuşmaları yapıyor" diyerek MHP liderine yanıt vermişti.
Akşener, "Erdoğan ve AKP’ye destek vereceğiniz iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:
"Ben bunların özellikle yapıldığını düşünüyorum. Erdoğan’la da el sıkışacağıma dair yüksek sesle 2 kişi konuştu. Biri Can Dündar birisi de Sırrı Süreyya Önder. Benim böyle bir niyetim yok. Eğer ben sayın Erdoğan ile el sıkışmayı düşünmüş olsaydım bu kadar eziyete gerek yoktu. Başbakan yardımcılığını kabul ederdim ve öyle bir hayat sürdürürdüm. Dolayısıyla böyle bir şey yok. 2015’te verilen o teklifi kabul ederdim, emeksiz, gayretsiz ve şimdi listenin İstanbul’da birinci sırasında öyle efendi efendi bir sistem oluşurdu. Niye bu kadar eziyeti göreyim?"
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