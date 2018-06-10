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Akşener: Eşim benim için evden kaçtı

Akşener: Eşim benim için evden kaçtı.17715
  • Giriş : 10.06.2018 / 12:13:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, evliliğine dair açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, eşi Tuncer Akşener'le evliliğini anlattı ve eşinin kendisi ile evlenebilmek için evden kaçtığını söyledi.

Sözcü gazetesinden Nil Soysal'a konuşan Akşener, evdeki bütçeyi eşi Tuncer Akşener'in yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Benden para almaz. Beni de o geçindirir. Kendi kazandığımı kendim harcarım. Üniversitede hocayken kız öğrencileri okuturdum. Bunu da herkes bildiği için rahat söylüyorum. Ama milletvekili olduktan sonra, elime üniversite maaşından daha az para kalır oldu. Çünkü siyasetin harcaması çok yüksektir."
Akşener, evliliğiyle ilgili olarak, "Benimle evlenebilmek için Tuncer evden kaçtı. Adam daha ne yapsın…" dedi.

İyi bir ev hanımı olduğunu düşündüğünü söyleyen Akşener, "Diplomalı aşçıyım. Yemek yapmayı çok severim. Özellikle geleneksel yemeklerde çok iddialıyım" diye konuştu.

SÖZCÜ

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