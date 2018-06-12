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Akşener: Gel tutukla madem

Akşener: Gel tutukla madem.17715
  • Giriş : 12.06.2018 / 16:38:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FETÖ ile ilgili suçlamalara yanıt verdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile ilgili suçlamalara yanıt verdi.

Malatya'da konuşan Akşener, gençlere 500 lira vatandaşlık vaadini hatırlattı ve "Cumhurbaşkanı adayları içerisinde kaynak nerede diye sadece bana soruluyor. Çünkü ciddiye alınan tek kişi benim" dedi.

İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Malatya'da düzenlenen mitingde halka sesleniyor.

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"5 yıl içerisinde her yıl 50 milyar dolar yatırım yapıp fabrika açacağız. İşsilik oranını 5,6'ya düşüreceğiz. Bunu yaparken her gencimize 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız dedik. Kredi kartları meselesi var. 4,5 milyon insan takipte. Bunlar kumar oynamamış. Çocuğunun masrafları için gıda için çekmiş. O insanları takibe aldıran bir borç tipi.

Onun içinde işsiz, şehit ailesi, gazi ailesi var. Bankalar 100 liralık borcu 10 liraya satıyorlar. Biz bunu bir defalık kaldıracağız dedik. Kaynak nerede dediler. Cumhurbaşkanı adayları içerisinde kaynak nerede diye sadece bana soruluyor. Çünkü ciddiye alınan tek kişi benim.

Birinci kaynak bugüne kadar çalıp cebinize doldurduklarınızı geri alacağım. Lüks arabalara biniyorlar ya sizin cebinizden 8 milyar lira para çıkıyor. Onlara inin bakayım arabalardan diyeceğim. Devlet satın almaları kafaya göre yapıyor. Onları bir araya topluyoruz, yüzde 10 tasarruf yapıyoruz. Son zamanlarda Binali Yıldırım durup dururken beni TİKA'yı kapatmakla suçladı. Erdoğan da TİKA ve AFAD'ı kapatacağımı söyledi.

Ben bu ikisini kapatacağım demedim, devlet kurumlarını incelemeye alacağız dedim. Amaçları milliyetçilerin gözünde beni zor durumda bırakmak. İkincisi TİKA ve AFAD'ın yaptığı harcamaların üzerini örtmek. Bir de FETÖ'den talimat alıyormuşum. Bugüne kadar bana talimat verecek anasının karnından doğmadı. Başbakana sesleniyorum, FETÖ bana talimat verdiyse gereğini yapmalısın. Dokunulmazlığım yok, gereğini yap, gel tutukla. İftirasını ispatlamayan şerefsizdir.

65 milyar dolarlık Kanalistanbul projesi var. Gence kaynak yok, kanala var. Yandaş müteahhide peşkeş çekilecek siz bunu sittinsene ödeyeceksiniz. Köprü yapıldı, tünel yapıldı sahibi siz değilsiniz. Sahibi yandaş müteahhit."

NTV

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