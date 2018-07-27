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Akşener geri dönüyor

Akşener geri dönüyor.25239
  • Giriş : 27.07.2018 / 12:07:00

Meral Akşener İYİ Parti Başkanlığına geri dönmeye hazırlanıyor.

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Sepet Beşik

Geçtiğimiz gün yaptığı açıklaması ile partilileri üzen ve evinin önünde adeta nöbet tutulan Meral Akşener İYİ Parti Başkanlığına geri dönmeye hazırlanıyor.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Meral Akşener'in 'katı şartlarla' İP'in liderliğine devam edeceğini yazdı.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde partisinin liderliğini bırakacağını söylemişti.

Bu açıklama sonrasında Akşener, İP delegelerinin tek adayı olarak gösterildi ve geri dön çağrıları yapıldı. Kararının kesin olduğunu ifade etse de güçlü liderlik vaadi, Akşener'i sözünden döndürdü.

"AKŞENER DUYARSIZ KALMAYACAK"

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya dönüşün kesinleştiğini "Anlaşılan o ki teşkilatın ve delegenin talebine Akşener duyarsız kalmayacak. Geri dönerken de bazı katı şartlarını da saklı tutacak." sözleriyle duyurdu.

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