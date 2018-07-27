Akşener geri dönüyor
Geçtiğimiz gün yaptığı açıklaması ile partilileri üzen ve evinin önünde adeta nöbet tutulan Meral Akşener İYİ Parti Başkanlığına geri dönmeye hazırlanıyor.
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Meral Akşener'in 'katı şartlarla' İP'in liderliğine devam edeceğini yazdı.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde partisinin liderliğini bırakacağını söylemişti.
Bu açıklama sonrasında Akşener, İP delegelerinin tek adayı olarak gösterildi ve geri dön çağrıları yapıldı. Kararının kesin olduğunu ifade etse de güçlü liderlik vaadi, Akşener'i sözünden döndürdü.
"AKŞENER DUYARSIZ KALMAYACAK"
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya dönüşün kesinleştiğini "Anlaşılan o ki teşkilatın ve delegenin talebine Akşener duyarsız kalmayacak. Geri dönerken de bazı katı şartlarını da saklı tutacak." sözleriyle duyurdu.
DİĞER HABERLER
Binali Yıldırım İzmir'e geldi
TBMM Başkanlığına seçilen Binali Yıldırım, yeni görevinden sonra ilk kez İzmir'e geldi.
CHP'de gergin gün! İnce'ye sert yanıt
Muharrem İnce'nin açıklamaları Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştırdı.
Kılıçdaroğlu: Yönetimsel bir değişim yok
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti içinde yaşananlara değindi.