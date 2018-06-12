Akşener, Halep'te iftar yapacak
İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 24 Haziran seçimleri için il il geziyor. Kahramanmaraş'ta miting düzenleyen Akşener, Halep'te iftar yapacağını açıkladı.
Akşener, özetle şu ifadeleri kullandı:
''4.5 milyon insanın borçlarını sileceğiz dedik. Çiftçimiz 6 liradan mazot kullanıyor. ABD çiftçisi mazotu ne kadardan kullanıyorsa benim çiftçim de aynı fiyattan mazotu kullanacak. Yem ve gürbenin teşvik edilmesini sağlayacağım. Çiftçinin tarlasıyla barışmasını sağlayacağım. Gıdada her şeyi satın alıyoruz. 5 yıl içinde kendini besleyen bir ülke haline gelecek. Devlette mülakat sistemini kaldıracağız. Öğretmenlerin sözleşmeli-kadrolu ayrımını kaldıracağız. Atanmayan öğretmenlerin atanmasını sağlayacağız.
Bana kaynak ne diye soruyorlar? Bir tek bana soruyorlar. Sebebi şu, bizi ciddiye alıyorlar. Birinci kaynak makam arabaları, inin diyeceğim. Elbistan’daki fabrikalar satıldı. Suriyelilere 150 milyar lira harcandı. 4 milyon mültecimiz oldu. Suriye ile ilişkileri düzelteceğiz, herkes vatanında mutludur. 4 milyon Suriyeli kardeşimizi sağ salim ülkesine göndereceğiz. Halep’te iftar edeceğiz.
Başbakan Binali Yılırım, eğer FETÖ bana talimat vardıysa gereğini yap, sen orada dedikodu için durmuyorsun. FETÖ ülkeyi ele geçirken hepiniz bostan korkuluğu muydunuz? Hem yalancılık yapıyorsunuz hem iftira atıyorsunuz.
TİKA, 8 milyar dolar harcamış. Her kurum arpalık olmaktan çıkartılacak.
Cumhurbaşkanı hastaları müşteri olarak görüyor. Elbistanlıları müşteri olsunlar diye mi zehirliyorsunuz?”
Bu arada miting sırasında elindeki Türk bayrağı çıkartmasıyla canlı yayın kameramanlarının bulunduğu platforma gelen ve şehit yakını olduğunu söyleyen servis şoförü Salih Ünsal (33), Akşener'e seslenerek, "Bir şehit yakını olarak, bu bayrak uğruna şehit verdik. Bu ülkenin sorunu, ekonomik sorundan önce terör sorunu. Keşke Saray'dan önce terör sorununu nasıl çözeceğinizi anlatsaydınız" dedi.
Bunun üzerine Akşener'in, "Ben terör sorununu çözdüm oğlum, çözdüm. Bunun için nelere uğradım. Ohoo çözdüğüm için nelerle suçlanıyorum. Habur rezaletini ben yapmadım" karşılığını verdiği Ünsal, miting alanındaki partililer tarafından bulunduğu yerden indirilerek darbedildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve polisin müdahalesiyle kalabalığın elinden kurtarılan Ünsal, polis aracına bindirilerek Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
NTV
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